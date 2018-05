Zwei Podestplätze haben Petra und Volker Rudischhauser von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach in den Standardturnieren der Senioren-III-C-Klasse bei den Hochrhein-Tanzsporttagen verbuchen können.

Diese richtete der TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen im Kornhaus in Waldshut aus. An zwei Tagen waren Seniorentänzer aller Leistungsklassen am Start. An beiden Tagen waren in der Klasse von Petra und Volker Rudischhauser nur vier Paare vertreten. Nach einer Sichtungsrunde folgte jeweils die Endrunde mit offener Wertung. Mit den Plätzen zwei und drei zeigten sich die Biberacher zufrieden. „Die Stimmung in Waldshut-Tiengen ist immer toll, schade dass dort nur so wenige Paare mittanzen“, so Petra Rudischhauser.