Platz zwei für Winter/Kowaschütz-Winter

Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim sächsischen Senioren-Tanzsportwochenende in Radebeul Platz zwei belegt. Ausrichter war der TC Rot-Gold Meißen.

Getanzt wurde auf drei Flächen. An zwei Tagen waren insgesamt rund 250 Tanzpaare aus Österreich, Tschechien, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Hessen und Baden-Württemberg in Turnieren der Standard- und Lateinsektion am Start. Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter traten in der zweithöchsten Tanzsportklasse bei den Senioren III A an.

Die Vorrunde mit elf Paaren meisterte das TSA-Paar souverän. Winter/Kowaschütz-Winter erhielten 20 von 25 möglichen Wertungskreuzen. In der anschließenden Endrunde der besten sechs Paare werteten die fünf Wertungsrichter die Biberacher klar auf den zweiten Platz. Ein Wertungsrichter sah sie sogar bei Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep auf Platz eins. „Nach den langen verletzungsbedingten Pausen haben wir uns riesig gefreut, wieder vorn mitzumischen“, strahlte Kerstin Kowaschütz-Winter. „Den größten Anteil daran hat unser Trainer Sascha Brenner, der uns durch regelmäßiges und zielorientiertes Training wieder perfekt aufgebaut und motiviert hat.“