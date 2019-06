Birgit und Christophe Schoenenberger von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben sich mit Rang zwei bei den oberbayrischen Pfingstturnieren eine Platzierung für den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse der Amateure gesichert. Ausrichter war wie in den Vorjahren der TSC Unterschleißheim.

Birgit und Christophe Schoenenberger ergriffen vor Ort die Chance, sich bei dem großen Dreiflächen-Turnier mit Paaren aus Deutschland und der Schweiz zu messen. Im Lateinturnier der Klasse Senioren II A traten beide in einer Sichtungs- und der Endrunde in den fünf Lateintänzen Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive an. Da digital verdeckt gewertet wurde, blieb das Turnier bis zum Ende spannend. Umso größer war die Freude bei Schoenenbergers, als sie erst als vorletztes Paar aufgerufen wurden. Vier zweite Plätze und ein dritter Platz im Paso Doble ergaben am Ende den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Schoenenbergers hatten damit auch Paare geschlagen, die zuvor meist vor ihnen eingereiht hatten. Dies bedeutete neben drei Punkten auch eine Platzierung für den Aufstieg in die höchste Amateur-Leistungsklasse. „Endlich trägt das kontinuierliche Training auch in der anspruchsvollen A-Klasse Früchte“, so Christophe Schoenenberger.