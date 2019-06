Nach sechs Monaten Turnierpause haben Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach bei ihrem Comeback Platz zwei beim Bayernpokal in Unterschleißheim erreicht. Dort traten sie in der Senioren-II-D-Klasse in den Standardtänzen an.

Insgesamt zehn Paare waren am Start, davon eines aus der jüngeren Senioren-I-D-Klasse, das als Gast mittanzte. In der Vorrunde, die in zwei Gruppen ausgetragen wurde, bekamen Millers zu ihrer großen Freude und Überraschung alle Wertungskreuze der Richter und zogen so in die Runde der besten sechs Paare ein. Mit verdeckter Wertung blieb es dort spannend bis zur Siegerehrung. Dann stand die Platzierung fest: Mit Rang zwei im langsamen Walzer, einem dritten Platz im Tango und nochmals einer Steigerung auf den zweiten Rang im Quickstep reihten sie sich auf Platz drei ein. Da das Paar der jüngeren Senioren außer Konkurrenz antrat, ging es sogar noch auf Rang zwei nach oben. Dies bedeutet auch eine Aufstiegsplatzierung für die nächsthöhere Klasse und sieben Aufstiegspunkte. „Das Schönste für uns am Turnier war, dass wir in der Vorrunde alle Wertungskreuze erhalten haben“, sagten die beiden TSA-Tänzer einhellig.