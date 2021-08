Platz vier für Winter/Kowaschütz-Winter

400 Paare aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland sind bei der Turnierveranstaltung „Die Ostsee tanzt“ in Schönberg-Holm (Schleswig-Holstein) am Start gewesen. Darunter waren auch Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach.

Gastgeber waren nach TSA-Angaben die TSG Creativ Norderstedt und die TSG Creativ Hamburg. Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter traten in der höchsten Leistungsklasse S der Altersgruppe Senioren IV Standard an. An beiden Tagen erreichten sie die Finalrunde. Die Biberacher belegten am ersten Tag unter neun Paaren den fünften Platz und am zweiten Tag unter zwölf Paaren Platz vier. „In unserem dritten Turnier, in dieser höchsten Leistungsklasse S, sind diese Platzierungen ein toller Erfolg und zeigen, dass wir auch hier, durch unseren intensiven Trainingseinsatz, welcher auch von unserem Trainer Sascha Brenner gefordert wird, ganz vorne mithalten können“, werden Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter in der Mitteilung zitiert.