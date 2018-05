Karin und Helmut Hertle von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben Platz vier beim Turnier in Königsbrunn belegt. Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter erreichten in Bad Dürrheim Rang fünf.

Hertle/Hertle traten in Königsbrunn im Turnier der zweithöchsten Amateurklasse, der A-Klasse der Senioren III an. Gastgeber war der TSC dancepoint Königsbrunn. Das TSA-Paar zeigte sich bereits in der Vorrunde unter zehn Paaren, die überwiegend aus Bayern und Österreich kamen, gut aufgelegt. Souverän zogen Hertle/Hertle in die Finalrunde der besten sechs Paare ein. Dort sahen sie die fünf Wertungsrichter überwiegend auf dem vierten Platz. Im Slowfoxtrott erlangten sie sogar den dritten Platz. Am Ende zeigten sich Hertle/Hertle mit Platz vier zufrieden.

Beim Frühjahrs-Pokalturnier des TSC Villingen-Schwenningen in Bad Dürrheim gingen Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter in der A-Klasse der Senioren III aufs Parkett. Nach einem etwas holprigen Start kamen die Biberacher immer besser in Schwung und überzeugten letztlich die fünf Wertungsrichter, sodass sie nach der Vorrunde mit elf leistungsstarken Paaren die Endrunde der besten sechs erreichten. Am Ende wurden Winter/Kowaschütz-Winter in den Tänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep auf den fünften Platz gewertet.