Platz vier für Hergenröther/Walter

Vera Hergenröther und Rainer Walter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim Bodenseetanzfest in Meersburg den vierten Platz in der Senioren-III-B-Klasse erreicht.

14 Paare waren am Start in der B-Klasse der Altersgruppe Senioren III (ab 55 Jahren), darunter Vera Hergenröther und Rainer Walter von der TSA der TG Biberach. Mit 25 von 25 möglichen Wertungskreuzen zogen die Biberacher in die Zwischenrunde ein. Dort zeigten sie erneut eine starke Leistung in den fünf Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep. Souverän erreichten Hergenröther/Walter mit 24 von 25 Wertungskreuzen die Endrunde der besten sechs Paare.

„Dann ging uns wohl irgendwie die Puste aus. Wir konnten die starke Leistung der Vorrunde und Zwischenrunde in der Endrunde nicht wiederholen“, sagt Vera Hergenröther. Nach dem dritten Platz im Langsamen Walzer schafften die Biberacher in den weiteren Tänzen nur noch vierte Plätze und landeten damit am Ende auf Platz vier. „Wir werden in nächster Zeit vor allem an unserer Ausdauer arbeiten und mehr Endrunden trainieren“, so Rainer Walter. „Auch die Anpassung der Programme an kleinere Flächen wie in Meersburg gelingt uns noch nicht gut genug.“