Platz vier für Hergenröther/Walter

Beim Frühlingsturnier des TSV Unterpfaffenhofen-Germering haben Vera Hergenröther und Rainer Walter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach den vierten Platz in der Senioren-III-B-Klasse (ab 55 Jahren) belegt. In dieser traten insgesamt zehn Paare an.

Schon in der Vorrunde zeigte sich die Dominanz der bayerischen Paare. Hergenröther/Walter erlangten nur 15 von 25 möglichen Wertungskreuzen, schafften damit aber trotzdem den Sprung in die Finalrunde. Mit einem sechsten, einem fünften und drei vierten Plätzen in den einzelnen Finaltänzen belegten die Biberacher letztlich den vierten Platz. „Wir hatten dieses Mal keine Chance aufs Treppchen zu kommen, da sehr starke bayerische Paare dabei waren“, so Vera Hergenröther. „Insgesamt war es aber eine gute Erfahrung. Je öfter wir uns der Turniersituation stellen, umso mehr gewinnen wir an Routine bei den neuen Programmen.“