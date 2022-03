Platz vier beim Turnierdebüt für Limberger/Merk

Achim Limberger und Melanie Merk von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft der Altersgruppen Senioren II (ab 40/ 45 Jahren) und Senioren IV (ab 60/65 Jahren) den vierten Platz belegt. Beide starteten in der Einsteigerklasse D der Senioren II, zugleich war es ihr Turnierdebüt.

Ausrichter der Landesmeisterschaften im Standardtanzen war der ATC Blau-Gold Heilbronn. Achim Limberger und Melanie Merk betraten nach TSA-Angaben gespannt und etwas nervös unter den kritischen Blicken der sieben Wertungsrichter das Turnierparkett. In der Einsteigerklasse D der Senioren II mussten drei Tänze gezeigt werden: Langsamer Walzer, Tango und Quickstep. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von fünf Paaren wurde gleich die Endrunde mit offener Wertung durchgeführt.

Limberger/Merk setzten dabei ihre Choreographien sehr gut um und erreichten so am Ende Rang vier. Im Langsamen Walzer wurden das TSA-Paar von zwei Wertungsrichtern sogar auf den zweiten Platz gewertet. „Es war unser erstes Turnier und wir waren ein bisschen aufgeregt, trotzdem hat es uns viel Spaß gemacht und es war eine schöne Erfahrung“, so Achim Limberger. „Für das nächste Turnier haben wir uns schon angemeldet.“