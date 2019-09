Platz fünf zum Saisonstart für Riedmüller

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller ist mit einem hervorragenden fünften Rang beim Satelliten-Weltcup in Stockholm in die Saison 2019/20 gestartet. Erstmals zog sie damit in ein Viertelfinale bei einem Satelliten-Weltcup ein, musste sich hier aber gegen die Weltranglisten-21. Katrina Lehis aus Estland deutlich mit 8:15 geschlagen geben.

Unter 102 startberechtigten Degendamen aus 24 Nationen, darunter 17 Deutsche, zeigte die 22-Jährige in der schwedischen Hauptstadt bereits in der Vorrunde eine starke Leistung. Nur gegen die US-Amerikanerin Margherita Guzzi Vincenti musste sich die Biberacherin geschlagen geben. Die anderen fünf Gefechte, darunter auch gegen die am Ende Drittplatzierte Nelli Differt aus Estland, gingen an die Weltranglisten-327. aus Biberach.

Endstation Viertelfinale

Als Gesamtneunte zog sie in die Setzrunde für die 128er-Direktausscheidung ein. Hier konnte sich Riedmüller nochmals steigern, zeigte eine hochkonzentrierte Leistung und entschied alle sechs Gefechte für sich. Sogar gegen die spätere Siegerin und Weltranglisten-72. Erika Kirpu aus Estland konnte sich die Biberacherin durchsetzen. Zusammen mit der Polin Jagoda Zagala setzte sich Riedmüller mit sechs Siegen und einem Trefferverhältnis von 30:8 an die Spitze der Setzrunde für die 128er-Direktausscheidung und erhielt hier zunächst ein Freilos.

Nach klaren Siegen gegen Alisha Mullen aus Irland, Suvi Lehtonen aus Finnland und Diana Dabrowska-Mandrela aus Polen zog die Biberacherin ins Viertelfinale ein, wo sie nach der Niederlage gegen Lehis ausschied. Mit ihrem fünften Endrang war Vanessa Riedmüller beste Deutsche und klettert auf der Weltrangliste von Rang 327 auf 275. Auf der deutschen Rangliste festigte die Biberacherin ihren fünften Rang.

„Ich habe von Anfang an sehr gut ins Turnier gefunden und konnte diese gute Form bis zum Ende halten. Gegen die Weltklasse-Fechterin Lehis lief ich von Anfang an einem Rückstand hinterher und war am Ende chancenlos. Ich bin aber mit meiner Leistung und selbstverständlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freue mich über den gelungenen Saisonstart.“

Nachdem die 22-Jährige vom Deutschen Fechterbund nach ihrer Entscheidung, voll ins Berufsleben einzusteigen, aus allen deutschen Kadern gestrichen wurde, zeigt sich Riedmüller bereits in einer guten Frühform und hofft, dass sie diese während der langen Saison halten kann. Am 12. Oktober geht es für die Biberacherin als Nächstes zum Satelliten-Weltcup ins kroatische Split.