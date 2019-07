Platz eins für Sofie Kaiser beim Landesfinale

Sofie Kaiser von der TG Biberach hat beim württembergischen Landesfinale der Wettkampfgymnastik den ersten Platz in der F-Jugend belegt. Insgesamt neun Mädchen der TG hatten sich über das Gau- und Bezirksfinale für den Wettbewerb in Hochdorf bei Kirchheim qualifiziert.

Unter widrigen Bedingungen fand das württembergische Landesfinale laut einer Pressemitteilung statt. Die hohen Außentemperaturen wurden von denen in der Turnhalle noch getoppt. Bereits nach kurzer Zeit konnte schon morgens der Ablaufplan nicht mehr eingehalten werden. So starteten die Gymnastinnen am Nachmittag mit dreistündiger Verspätung mit ihrem Wettkampf.

Bereits die Teilnahme am Landesfinale war für die neun Mädchen der TG ein großer Erfolg. Alle Teilnehmerinnen starteten in Hochdorf zur selben Musik mit genau vorgegebenen Elementen. In der F-Jugend gingen vier Mädchen der TG an den Start. Sofie Kaiser sicherte sich mit ihrem Auftritt ohne Handgerät und ihrer Ballübung den ersten Platz (21,55 Punkte). Michelle Sofie Barth erreichte mit 19,5 Punkten Rang sechs, Anna Maria Milotzke (18,85) wurde Achte und Maya Onser (18,75) Neunte. Alexia Weiß erreichte in der E8-Jugend in der Gesamtwertung Rang zwölf (22,6 Punkte). Sie absolvierte neben einer Übung ohne Handgerät noch eine Reifenübung. Alina Onser (Jugend D11) verfehlte nur um 0,2 Punkte einen Platz auf dem Siegertreppchen. Mit ihren Handgeräten Band, Keulen und Reifen und 37,7 Punkten landete sie auf dem vierten Platz, Anna-Sophia Popov wurde Siebte (36,6). Aylin Oskin und Selina Groß starteten in der C-Jugend. Oskin belegte in der Gesamtwertung Platz 14 (35,05 Punkte), Groß Rang 15 (34,35). Beide präsentierten ebenfalls eine Band-, Keulen- und Reifenübung.