Platz drei für Winter/Kowaschütz-Winter

Die Tanzsportgruppe des bayrischen FVgg Gammelsdorf ist Ausrichter der 14. Auflage des Turniers um den „Hallertauer Hopfenpokal“ gewesen. Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach waren dort bei den Senioren IV S Standard am Start.

Durch zahlreiche Absagen traten nur wenige Tanzpaare in den Leistungsklassen der Senioren IV S (drei Paare) und bei den Senioren IV A (2) an. Da das A-Klasse-Turnier nach TSA-Angaben so nicht möglich gewesen wäre, wurden beide Klassen kurzfristig zusammengelegt. Die fünf Paare dieses kombinierten Starterfelds traten direkt in der Endrunde an. Gefordert waren die fünf Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep). Winter/Kowaschütz-Winter landeten am Ende auf dem dritten Platz.

„Wir als Baden-Württemberger mitten in Bayern gingen durchaus motiviert an den Start, waren aber etwas irritiert von dem kleinen Starterfeld“, so Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter. „Es macht einfach mehr Spaß, wenn das Teilnehmerfeld größer ist. Vielleicht wirkt hier Corona doch nach.“