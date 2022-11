Platz drei für TSA-Paar Schoenenberger

Birgit und Christophe Schoenenberger sind für die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach beim Lechtanz-Festival des TSC Dancepoint in Königsbrunn an den Start. Zehn Paare waren dabei bei den Senioren II (über 45 Jahre) in der B-Klasse Standard vertreten .

In der Vorrunde gelang es Schoenenbergers als einzigem Paar alle möglichen Wertungskreuze zu erhalten. In der Endrunde der besten sieben Paare zeigte auch sie die geforderten Tänze – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep. Vier der fünf Wertungsrichter sahen Schoenenbergers am Ende auf Platz drei, einer nach TSA-Angaben sogar auf Rang zwei. Damit konnten beide eine weitere Platzierung und sieben Punkte für den Aufstieg in die nächsthöhere A-Klasse verbuchen.