Platz drei für Petra und Vinzenz Miller

Unter verschärften Hygieneregeln sind die Sommerturniere des 1. TSC Enzklösterle ausgetragen worden. Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach belegten bei den Senioren III C Standard den dritten Platz.

Im Vorjahr waren die beiden Turnierwochenenden in Enzklösterle coronabedingt ausgefallen. Diesmal waren zwei TSA-Paare aus Biberach am Start in der Senioren-III-C-Klasse: Petra und Vinzenz Miller sowie Andrea und Gerd-Michael Maier.

Zum ersten Turnier traten 17 Paare an. Beide Biberacher Paare schafften den Sprung in die Zwischenrunde der besten zwölf. Fürs Finale reichte es an diesem Tag noch nicht. Miller/Miller belegten am Ende Platz neun, Maier/Maier Rang elf. Nach der langen Trainings- und Turnierpause waren beide Paare nach TSA-Angaben damit ganz zufrieden.

Mit neuer Motivation reisten sie am zweiten Wochenende wieder in den Schwarzwald. Diesmal waren elf Paare am Start. Somit entfiel die Zwischenrunde, es qualifizierten sich die sieben Besten für die Endrunde, darunter beide TSA-Paare. Andrea und Gerd-Michael Maier verfehlten knapp Platz sechs und landeten schlussendlich auf Rang sieben.

Petra und Vinzenz Miller sicherten sich mit zwei dritten Plätzen im Langsamen Walzer und Quickstep sowie einem zweiten Platz im Slowfoxtrott einen Podestplatz. „Über diesen dritten Platz haben wir uns riesig gefreut“, wird Petra Miller in der TSA-Mitteilung zitiert. „Nach dieser langen Zeit ohne Turniere und mit nur wenig Trainingseinheiten war das eine tolle Überraschung.“