Planspiel Börse: Drei PG-Teams auf vorderen Plätzen

Beim Planspiel Börse 2020 haben drei Schüler-Teams des Pestalozzi-Gymnasiums (PG) Biberach vordere Plätze belegt. Mathis Stützle und Kristóf Hegedüs sicherten sich als Team „Jordan Belford“ den dritten Platz bei der Depotgesamtwertung. Im Nachhaltigkeitswettbewerb ergatterten die Schülerinnen Reyhan Albayrak und Sarah von Heyking Platz zwei. Das Team Luca Kaiser und Melissa Friedemann belegte Platz drei. Das PG gratuliere seinen Schülerinnen und Schülern, die sich in einem großen Konkurrenzfeld durchsetzten. Die Preisgelder werden von der Kreissparkasse Biberach übergeben. Die Ausfahrt der Sieger-Teams nach Stuttgart, inklusive Börsenbesuch, muss coronabedingt jedoch entfallen.

Das Planspiel Börse der Sparkassen-Finanzgruppe ist ein Online-Wettbewerb, der Schülern, Studierenden und Börseninteressierten seit 38 Jahren die Möglichkeit bietet, grundlegendes Wissen und praktische Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu sammeln. Mit einem virtuellen Startkapital in Höhe von 50 000 Euro eröffnen die Teilnehmer ein Depot und handeln sechs Wochen lang, von Oktober bis Mitte Dezember, mit insgesamt 200 ausgesuchten Wertpapieren, hauptsächlich Aktien, aber auch Fonds sowie festverzinslichen Wertpapieren an sechs Börsenplätzen. Abgerechnet werden alle Aufträge mit den fortlaufenden, realen Kursen der jeweiligen Börsenplätze. Ziel des Spiels ist es, das Startkapital zu vermehren. „Das Planspiel Börse ist sehr praxisnah aufgebaut“, erläutert Josef Ege von der Kreissparkasse Biberach. „Die Teilnehmer lernen, wie der Handel an der Börse funktioniert, welche Entwicklungen Einfluss auf den Aktienkurs haben, welche Strategien es gibt und auch, welche Aktien zu den eigenen Anlagezielen passen.“ Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern dieses Planspiel an.

In der aktuellen Spielrunde 2020 sorgten die Corona-Pandemie und die US-Präsidentschaftswahlen für erhebliche Turbulenzen an den Aktienmärkten. Die teilnehmenden Schüler waren so vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Wirtschaftsnachrichten und Aktienkurse boten ständig neue Überraschungen und Anlass zum geschickten An- und Verkauf von Wertpapieren im eigenen Depot.

Der Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit“ ist eine Besonderheit des Planspiels Börse. Hierbei sollen zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Handeln bei den jungen Menschen gefördert werden. In dieser separaten Bewertungskategorie punkten nachhaltige Geldanlagen. Die ausgewählten Unternehmen müssen Nachhaltigkeits- oder ESG (Environmental, Social, Governance)-Kriterien erfüllen, die zu verantwortungsvollem Handeln in den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Gesellschaft verpflichten.