Plachetka sichert sich Freistil-Titel

Die württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Heidenheim haben für die Schwimmerinnen Antonia Pfiz und Marleen Plachetka (beide Jahrgang 2006) von der TG Biberach unter keinem guten Stern gestanden, da beide laut einer TG-Mitteilung mit einer Erkältung zu kämpfen hatten. Pfiz musste daher den Wettkampf vorzeitig abbrechen, kehrte aber ebenso wie Plachetka mit Edelmetall zurück.

Marleen Plachetka wurde über 50 Meter Freistil in 0:28,45 Minuten württembergische Meisterin. Über 200 Meter Freistil gewann sie Silber mit einer Zeit von 2:20,62. Ihre einzige Bestzeit gelang ihr über 100 Meter Freistil, sie brauchte 1:03,40 Minuten. Damit gewann sie die Bronzemedaille.

Pfiz, die ihre Stärke eher auf den längeren Strecken unter Beweis stellte, schlug über 200 Meter Brust in 3:06,30 Minuten als Zweite an. Über 200 Meter Lagen wurde sie Dritte in 2:48,45 Minuten. So konnte sie mit einer Silber- und einer Bronzemedaille heimreisen.

Die Freude über die Erfolge war etwas getrübt von der Enttäuschung über ausbleibende Bestzeiten. „Aber es ist nicht so leicht, wenn man sich schon bei den letzten Wettkämpfen stark verbessert hat, immer neue Bestzeiten zu schwimmen“, so Plachetka. Die Medaillenerfolge der beiden Schwimmerinnen sind laut Mitteilung angesichts der langen Corona-Trainingspause beachtlich, zumal ihre Konkurrentinnen teilweise durchtrainieren konnten.