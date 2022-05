Plachetka erreicht Platz acht bei süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften

Marleen Plachetka (Jahrgang 2006) ist die einzige Schwimmerin der TG Biberach gewesen, die sich für die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Riesa qualifiziert hatte. Sie trat in Riesa über ihre beiden Hauptstrecken, 50 Meter und 100 Meter Freistil, gegen die Besten aus ganz Süddeutschland an.

Als Erstes startete Plachetka über die 100 Meter Freistil. Die ersten 70 Meter lag sie eine halbe Länge vor den anderen Schwimmerinnen in ihrem Lauf, konnte dieses Tempo aber nicht über die letzten 30 Meter halten und wurde in 1:02,35 Minuten am Ende Zwölfte in ihrem Jahrgang. Nach einem Tag Pause ging Plachetka über die 50 Meter Freistil an den Start. Bis kurz vor dem Anschlag lag sie sehr gut im Rennen, entschied sich dann aber in einem Bruchteil von einer Sekunde noch einen letzten Zug zu machen statt direkt anzuschlagen und vergab damit entscheidende Zehntelsekunden. Letztlich schlug nach 0:28,32 Minuten Platz acht für sie zu Buche. „Es war eine tolle Erfahrung dabei zu sein. Nächstes Jahr läuft’s besser“, bilanzierte Plachetka.