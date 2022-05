Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet in der Gigelberghalle

Dasw Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet kommt nach Biberach. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 11. Mai, um 20 Uhr in der Gigelberghalle. Ursprünglich geplant war die Stadthalle. Mit über 4000 Konzerten europaweit gehört Pippo Pollina zu einem der beliebtesten italienischen Liedermacher. Der Sizilianer Pollina, der seit vielen Jahren in Zürich lebt, präsentiert sich lyrisch, poetisch und mitreißend mit seinem aktuellen Album. Das Biberacher Kulturamt empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern das freiwillige Tragen einer medizinischen Maske. In der Konertankündigung heißt es: Ursprünglich gestartet in den Fußgängerzonen Europas hat sich Pippo Pollina über die Jahre zum Cantautore mit zahlreichen eigenen Alben entwickelt. Ein Liedpoet, der die Magie des Mediterranen ebenso besingt wie die Ratlosigkeit und Fehlbarkeit des Menschen, besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er seit mehr als 35 Jahren auch seine vielen treuen Fans immer wieder über-rascht. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart. Und deshalb singt er seine „Canzoni segrete“ über die Kraft der Musik und die Folgen des Wohlstands, über die seltsame Pandemie und die veränderten Leidenschaften, über Träume, Hoffnungen, Enttäuschungen.