Ärger im Garten: Was man gegen Pilzkrankheiten wie Mehltau und Co. tun kann

Viele Pflanzen leiden derzeit unter der Trockenheit. Geschwächt durch Hitze und Wind sind sie anfällig für Krankheiten, beste Bedingungen für sogenannte Schwächeparasiten. Alexander Ego, Kreisfachberater beim Landwirtschaftsamt Biberach, berichtet von zahlreichen Pilzkrankheiten, die sich gerade ausbreiten.

Zum Problem wird Mehltau erst, wenn die Blätter betroffener Pflanzen verwelken. (Foto: Andrea Warnecke/dpa)

„Beim Echten Mehltau bildet sich beispielsweise zunächst ein weißer Belag auf der Oberseite der Blätter“, erläutert Ego. Dagegen bildet sich der Falsche Mehltau an der Unterseite der Blätter. Letzterer tritt jedoch überwiegend bei feucht-kühler Witterung auf. Doch ob Unter- oder Oberseite, in beiden Fällen sollten Gärtner umgehend handeln.

„Auf keinen Fall in den Kompost werfen“

Die befallenen Pflanzenteile sollten entfernt und über den Restmüll entsorgt werden. „Auf keinen Fall in den Kompost werfen“, warnt Ego. Dort beträgt die Temperatur nur 30 oder 40 Grad Celsius, die Sporen würden überleben und könnten durch den Wind andere Pflanzen im Garten infizieren. Für den Gärprozess seien dagegen höhere Temperaturen nötig, erklärt Ego. Auch auf dem Wertstoffhof oder bei der Grüngutannahme können die befallenen Pflanzenteile beim saftenden Grüngut abgegeben werden. Der Durchsatz sei gerade im Sommer so hoch, dass sich die Container schnell füllen und dann geleert werden.

Alexander Ego zeigt die zusammengerollten Blätter des befallenen Rhododendrons. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Noch gefährlicher ist der Feuerbrand an Obst- und Ziergehölzen. Tritt diese Pflanzenkrankheit auf, muss sie umgehend beim Landwirtschaftsamt gemeldet werden.

Die Krankheit macht sich durch abgestorbene oder welkende Äste und Triebe mit braun-schwarz verfärbten Blättern oder Blütenständen bemerkbar. Bei einem leichten Befall sei ein Rückschnitt ins gesunde Holz, etwa 20 bis 30 Zentimeter hinter der Befallstelle nötig, so der Kreisfachberater. Dieser große Sicherheitsabstand sei nötig, da sich der Übergang des Befallendes oft nur schwer lokalisieren lasse.

Bei einem starken Befall sollte die komplette Pflanze entfernt werden. Anschließend muss das Gartenwerkzeug desinfiziert werden. Die abgeschnittenen Pflanzenteile sollten in einem Müllsack entsorgt werden. Eine Ursache für Feuerbrand könne unter anderem zu kräftiges, stickstoffbetontes Düngen sein, sagt Ego. Das Ergebnis sei dann zwar ein starker Wuchs, aber auch dünne Zellwände, die die Anfälligkeit für Erkrankungen erhöhen.

Botrytis mag hohe Temperaturen

Auch die Pflanzen am Landwirtschaftsamt sind vor dem Befall mit Pilzkrankheiten nicht gefeit. Darauf weisen unter anderem die zusammengerollten und braunen Blätter hin. Wie Ego berichtet, sind derzeit zwei Rhododendren mit Grauschimmel befallen. Dabei dringt der Pilz Botrytis, der sich am wohlsten bei hohen Temperaturen fühlt, über die Wurzel ein und kann ganze Bäume zerstören. „Da kann man nur scharf ausschneiden und beten“, sagt Ego, „meistens ist es jedoch das Todesurteil für die Pflanzen“. Auch die Hoffnung für die beiden Exemplare am Landwirtschaftsamt schwindet, bald müssen sie wohl entfernt werden.