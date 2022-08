Piemontesischer Kochkurs in Asti

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Asti-Ausschuss der Städte Partner Biberach hat in diesem Jahr wieder ihren beliebten Kochkurs „Piemontesische Küche“ in der Fachschule für Gastronomie in Asti durchgeführt. Achtzehn Kochschüler haben vom 24. bis 28. August an diesem Kochkurs begeistert teilgenommen.

Chefkoch Ivan Cursotti hatte ein anspruchsvolles Programm vorbereitet und mit den Teilnehmern raffinierte Tipps und Tricks der piemontesischen Küche erarbeitet. Dabei wurde Wert auf die einfache Küche gelegt, das handwerkliche Zubereiten aller Rezepte wie Pepereoni Ripiene alla Monferrina, Rollata di Coniglio, Agnelotti con Plin wurden von Grund auf erklärt und von allen Beteiligten nachgekocht. Alle Speisen wurden von Hand zubereitet, dabei wurde deutlich, wie aufwendig und anspruchsvoll die ursprüngliche piemontesische Küche ist.

Der Koch erklärte alle Rezepte zuerst auf Italienisch, wenn auch von den Teilnehmern nicht alles verstanden wurde, sprang der Funke Begeisterung bei den Teilnehmern bei der Zubereitung der Speisen über. Täglich wurde ein komplettes Menü mit Vorspeisen, Primi und Secondi Piatti sowie Dolce gekocht und anschließend genossen.

Neben dem Kochkurs wurde eine Stadtführung in Asti mit einer spontanen Einladung bei Bürgermeister Maurizio Rasero sowie ein Besuch einer Sektkellerei, einem Weingut sowie einer antiken Reismühle von den Organisatoren Franz Mattes und Georg Schad durchgeführt. Alle Teilnehmer des Kochkurses zeigten sich begeistert von dem Programm und der Gastfreundschaft in Asti.