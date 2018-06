Philipp Weber gastiert mit zwei Programmen in Biberach

Philipp Weber wird am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Februar, jeweils um 20 Uhr zu Gast im Komödienhaus Biberach sein. Während er am Mittwochabend sein Programm „Futter – streng verdaulich!“ präsentieren wird, zeigt er am Donnerstag „Durst – Warten auf Merlot!“, mit dem er bereits beim Kabarettherbst 2014 für eine ausverkaufte Kulturhalle Abdera sorgte.

Philipp Weber ist nicht nur Kabarettist, sondern auch studierter Chemiker. Und mit dieser Doppelbegabung hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucherschutz zur humoristischen Kunstform zu erheben. Dies macht er auch in seinen beiden Programmen, die im Komödienhaus zu sehen sein werden:

Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass Teile Ihres Meeresfrüchtesalats aus Schweineknorpel bestehen, der in Salzsäure gekocht wurde? Nein? Werfen Sie doch mal einen Blick auf Ihre Tütensuppe: explosionsgetrockneter Sellerie, reaktionsaromatisiertes Rindfleisch, Monosodiumglutamat. Das wird uns heute verkauft als „Elsässer Zwiebeltopf“. Dabei klingt es eher nach: „Gulasch à la Astronaut“!

Lange vor Renate Künast hat Philipp Weber die politische Dimension von Essen erkannt. Sein Programm „Futter“ ist, wie er selbst meint, eine satirische Magenspiegelung der Gesellschaft. In einer globalisierten Welt sind Entscheidungen vor dem Supermarktregal folgenschwerer als in der Wahlkabine.

Tee macht fahruntüchtig?!

Auch in seinem Programm „Durst – Warten auf Merlot“, das er am Donnerstag zeigt, hat Weber Fakten ausgegraben, die der Öffentlichkeit von der Nahrungsmittelindustrie bisher vorenthalten wurden: Tee macht fahruntüchtig ab 0,8 Kamille. Kakao ist Koks für Kinder. Milch ohne Fett ist keine Milch, sondern Quatsch. Für eine gute Tasse Kaffee braucht man 140 Liter Wasser. Der Mensch lebt nicht allein von Kefir. Stille Wasser sind nicht tief, sondern teuer. Der Mensch hat vier essenzielle Grundbedürfnisse: Atmen, Trinken, Essen und Sex! Ohne Sauerstoff sind wir nach drei bis fünf Minuten tot! Ohne Flüssigkeit nach drei bis fünf Tagen. Ohne Nahrung nach drei bis fünf Wochen. Und ohne Sex? Hält man es höchstens drei bis fünf Ehen aus.

