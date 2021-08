Philipp Posmyk läuft auf Platz drei

Florian Fischer (SV Birkenhard) und Philipp Posmyk (TG Biberach) sind beim Sonthofer Panorama-Hörnerlauf am Start gewesen. Dieser führte über rund 18 Kilometer.

Die Strecke hatte es laut TG-Mitteilung in sich, mehr als 1100 Höhenmeter nach oben und mehr als 400 Höhenmeter nach unten mussten zurückgelegt werden. Bei schwierigen äußeren Bedingen – Dauerregen, Kälte und Matsch – erwischte Florian Fischer keinen guten Tag. Während seines Laufs kam er nie richtig in Tritt und hatte zudem noch Pech, als sein Schuh im Matsch steckenblieb. Letztlich belegte er in 1:50:16 Stunden den 27. Rang in der Gesamtwertung sowie Platz vier in seiner Altersklasse.

Philipp Posmyk hatte ebenfalls zu kämpfen. Er beendete den Lauf nach 2:09:28 Stunden auf Rang 57 der Gesamtwertung. In seiner Altersklasse konnte er sich den dritten Platz sichern. Der Sieg ging unter den 257 Läufern an Michael Laur (SVO LA Germaringen) in 1:33:19 Stunden.