Philipp Friedel ist neuer Leiter der Zentralstelle im Landratsamt Biberach

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Landkreises Biberach hat Philipp Friedel zum neuen Leiter der Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung gewählt. Der 37-Jährige hat sich nach Angaben des Landratsamts gegen insgesamt 23 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Friedel tritt die Nachfolge von Bernd Schwarzendorfer an, der seit dem 1. Dezember Dezernent für Verwaltung, Kommunales und Kultur im Landratsamt Biberach ist.

In seiner neuen Funktion wird Friedel ab dem 1. Juli unter anderem die Kreisgeschäftsstelle leiten, als Pressesprecher die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantworten sowie die strategische Wirtschaftsförderung und Hochschulpolitik für den Landkreis vorantreiben.

Friedel ist seit 2017 Dekanatsreferent der katholischen Dekanate Biberach und Saulgau. Nach seinem Studium der Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat er bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart von 2012 bis 2014 die Ausbildung zum Gemeindereferenten in der Seelsorgeeinheit Waiblingen – Korb – Neustadt-Hohenacker absolviert und dabei die zweite Dienstprüfung abgeschlossen. An dieser Stelle war er auch als Gemeindereferent tätig. 2015 kam er als Dekanatsreferent für den Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ nach Biberach.

Landrat Heiko Schmid gratulierte Friedel zur Wahl: „Sie haben sich gegen starke Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Die auf Sie zukommenden Aufgaben sind vielfältig und herausfordernd. Ich traue Ihnen die Bewältigung zu und freue mich auf die Zusammenarbeit.“