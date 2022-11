Philharmonie verspricht leidenschaftliche Klänge

Leidenschaftlich, wild, geradezu dämonisch will die Württembergische Philharmonie am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr unter der Leitung von Musikdirektor Andreas Winter die Stadthalle Biberach klanglich füllen.

Eröffnet wird das Konzert mit den „Slawischen Tänzen“ von Antonín Dvořák. Mit der neunten Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, die während seines dreijährigen Amerika-Aufenthalts entstand, schuf Dvořák sein populärstes sinfonisches Werk. Kraftvolle und minutiös ausgearbeitete Kompositionen, die häufig szenische Elemente und Raumklangkonzepte einbeziehen und den Musikern auf den Leib geschnitten sind, zeichnen den 1979 in Maribor geborenen Komponisten Vito Žuraj aus. Sein Hornkonzert wurde zusammen mit Saar Berger, Solist des Abends, entwickelt. Zuraj wird an dem Abend einige Wort zu seinem Werk sagen. Der Israeli Berger ist Professor an der Musikhochschule Trossingen und Solo-Hornist des Ensembles Modern in Frankfurt.