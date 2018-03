Phantasievolle Plakate prämiert

Traditionsgemäß sind die neuen Schützentheaterplakate sowie die besten weiteren Entwürfe im Rahmen eines Musikschulkonzerts präsentiert worden. Olivia Capris hat das Siegerbild gemalt.

2018 spielt das Schützentheater „Peterchens Mondfahrt“, eines der häufig gespielten Märchen für das große Kindertheater. Wie Theaterleiter Hermann Maier erzählte, ist das Märchen zum ersten Male 1938 aufgeführt worden. Dann war es 1946 im Schützentheater das erste Nachkriegsstück. Jetzt folgt die siebte Inszenierung. Die bislang letzte Aufführung war 2001 unter Christa Graupner.

Heuer erging zum 27. Mal eine Einladung an die Schüler der Klassen sechs bis acht der Biberacher weiterführenden Schulen, ihre Plakatentwürfe einzureichen. 321 Schüler nahmen die Anregung auf. Es gab drei Geld- und 15 Buchpreise. Das Siegerbild stammt von Olivia Capris aus der Klasse 8 der Waldorfschule. Ihr Plakat wird in Biberach und weit darum herum für das diesjährige Schützentheater werben und Kinder wie Erwachsene darauf neugierig machen. Für die Plakate mussten drei Kriterien erfüllt sein: Aussagekraft, Werbewirksamkeit, plakative Nah- und Fernwirkung. Viel Phantasie hatten die jungen Maler und Zeichner entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Auf allen Entwürfen standen im Vordergrund natürlich „Sumsemann, der Maikäfer“, sowie die beiden Kinder „Peterchen“ und „Anneliese“. Alles wurde sehr phantasievoll szenisch dargestellt; stilistisch waren spannende Unterschiede auszumachen.

So steht im Mittelpunkt des in der flächigen und farblichen Differenzierung ausdrucksstarken Bildes der Siegerin Olivia Capris der Maikäfer Sumsemann vor einer dominanten gelben Mondscheibe. Daneben plazierte sie die Gesichter der beiden Kinder, mit großen blauen Auten und stark betonten Mundpartien. Unten in der Mitte hat die Gestalterin einige Häuser angedeutet. Es ist dunkel. Die Gewinnerin Olivia spielt auch seit langem auf der Bühne des Schützentheaters mit.

Beim zweiten Preisträger, Paul Kewitzsch aus der Klasse 8b der Dollinger-Realschule, nehmen die hellen Häuser gut ein Drittel des Bildes ein. Sumsemann und die beiden Kinder sind auf dem Flug zum Mond, der bei Paul sogar einige gut erkennbare Mare hat. Bei der dritten Preisträgerin, Pia Fels aus der Klasse 6c des Pestalozzi-Gymnasiums, ist der Sumsemann sehr dominant, steht vor der leuchtenden Mondscheibe.

15 weitere sehr schöne Entwürfe bringen ihren Gestaltern einen Buchpreis im Wert von 20 Euro ein. Die drei ersten Preisträger erhalten 150, 100 und 50 Euro Preisgeld. Alle teilnehmenden Schüler und ihre Kunstlehrer erhalten für das Stück eine Freikarte.