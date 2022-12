Phänomenale Stimme Norwegens ist am 19. Januar in Biberach zu hören

Wenn Rebekka Bakken singt, wird deutlich: Dies ist eine der eindrücklichsten Stimmen Skandinaviens. Fernab aller Genregrenzen ist die Singer-Songwriterin allen Schubladen entwachsen und lässt aus allen Ecken Stileinflüsse zu, sei es die Folklore ihrer Heimat oder Country and Western aus den fernen USA. Zu erleben ist diese phänomenale Stimme am Donnerstag, 19. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Biberach.

Sie verneigt sich mit Coverversionen vor Tom Waits und Ludwig Hirsch. Viele ihrer Kompositionen tragen die eigene Biographie in sich. Rebekka Bakken schreibt und singt aus tiefster Seele, instinktiv und offen. Mit ihrem neuen Album „Winter Nights“ hat Rebekka Bakken eine Musik geschaffen, so zauberhaft wie die Winterlandschaft Norwegens. Sie übersetzt die archaische Ruhe tiefblauer Fjorde, die meditative Einsamkeit verschneiter Fichtenwälder und das traumhaft erhabene Leuchten der Nordlichter in eigenen Liedern und ausgesuchten Cover-Songs in einen Winterabend voll tiefer Emotionen. Bakken stellt ihre Stimme in diesem Soloprogramm ganz unmittelbar in den Vordergrund für ein Konzert voll tiefempfundener Gefühle.