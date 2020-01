PG-Team gewinnt Schulamtsfinale

Nach dem tödlichen Unfall auf der neueröffneten B30 südlich von Ravensburg wollen Stadt und Polizei die Stelle sicherer machen. Dazu planen sie Verbesserungen.

Am zweispurigen Ausbauende der B30 auf Höhe des Gewerbegebietes Karrer im Süden des Stadtgebietes ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember ein Transporterfahrer nicht dem Schwenk gefolgt, den die Straße macht, sondern in die Leitplanke gerast. Der 65-jährige Fahrer, der laut Polizei nicht angeschnallt war, wurde aus seinem Auto geschleudert und starb an der ...