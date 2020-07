PG-Schüler sind rauchfrei

Drei Klassen des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben an der bundesweiten Aktion „Be smart – don’t start“ teilgenommen. Nun erhielten sie von PG-Schulleiter Peter Junginger entsprechende Zertifikate.

Die von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, verliehenen Urkunden bestätigen, dass die Mittelstufenschüler ein halbes Jahr rauchfrei waren, sich also von Zigarette, Shisha und Ähnlichem ferngehalten haben. Der Schutz der Gesundheit und damit auch das Rauchen, das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, rücke gerade in diesen Zeiten sehr in den Fokus des allgemeinen Interesses, so Daniela Ludwig. Die unter der Schirmherrschaft des Mediziners und Moderators Eckart von Hirschhausen stehende Aktion erreicht in Deutschland mehr als 7000 Schulklassen.