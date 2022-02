PG-Schüler debattieren in der obersten Liga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit nunmehr drei Siegen und nur einer Niederlage hat sich das Senior-Debating-Team des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) in dieser Saison in der Spitzengruppe der Debating-Bundesliga festgesetzt. Am vergangenen Samstag heimste das Team einen weiteren Sieg ein.Thema der ersten (wie immer in Englisch gehaltenen) Debatte mit nur 60 Minuten Vorbereitungszeit war „This house believes that international sporting events should be depoliticised.“ Die drei Debater Sarah Miehle, Emilia Mohr und Judith Völkle (alle Klasse 11) konnten sich wortgewandt gegen die englischen Muttersprachler der „Stuttgart High School“ durchsetzen und sorgten so für das erste Ausrufezeichen des Tages.

Bei der zweiten Debatte war das PG-Team in der „opposition“, musste also gegen die Veränderung der betrieblichen Mitbestimmung bei der Besetzung von Managerposten argumentieren. Obwohl das Team bestehend aus Kristóf Hegedus, Pamela Green und Nasma Idderhem top vorbereitet war, reichte es gegen das Kolleg St. Blasien nicht zu einem Sieg. Zu eng hatte unser Team das Thema, die sogenannte „motion“, definiert und so der Regierung, „proposition“, in die Karten gespielt.

Durch das überaus hilfreiche Feedback der Judges, mit dem jede Debatte endet, hat das Team jedoch gute Tipps für die anstehenden letzten vier Runden der diesjährigen Senior-League erhalten, und kann so positiv auf die bevorstehenden Debatten im März blicken. Landet das PG dann unter den besten acht von insgesamt 35 Schulen, so hat das Team sogar eine realistische Chance auf einen der ersten drei Plätze in diesem Jahr.