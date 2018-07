PG-Schüler bekommen spannenden Einblick ins Theater

In einen ganz besonderen Genuss sind kürzlich 30 Schüler der Oberstufe des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums (PG) gekommen. Die Theaterwerkstatt Ulm hatte zu einer exklusiven Preview in die Jugendkunstschule Biberach geladen. Die sechs Schauspieler zeigten drei Szenen aus Bertolt Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reichs“.

Diese und weitere Szenen bilden den Rahmen für ein selbst geschriebenes Theaterstück mit dem Titel „Es lebe die Freiheit“. Mit diesen Worten war Hans Scholl von der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ 1943 unter das Fallbeil getreten. Im Herbst führt die Theaterwerkstatt Ulm aus Anlass des 100. Geburtstags Scholls dieses Stück auf. Regie führt der Biberacher Thomas Laengerer; der PG-Referendar Julian Schmid hatte die Preview organisiert und wird im Herbst die Rolle des Hans Scholl übernehmen.

An die kurzen Spielszenen schloss sich eine Diskussion zwischen Schauspielern und Schülern an, in der sowohl der historische Hintergrund als auch szenatorische Fragen thematisiert wurden. Sicher werden die PGler auch die eigentlichen Aufführungen im Herbst in Ulm besuchen.