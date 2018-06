PG-Schüler überzeugen mit eigenem Kurzfilm

Beim Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in Schwerin hat das Pestalozzi-Gymnasium (PG) den stärksten Beitrag Baden-Württembergs gestellt: Die Klasse 10d des PG präsentierte dort den Kurzfilm „El partido de mi vida“ („Das Spiel meines Lebens“).

Der seit 27 Jahren bestehende Bundeswettbewerb für Fremdsprachen bietet Jugendlichen aus ganz Deutschland von der sechsten bis zur 13. Klasse die Möglichkeit, Sprachen durch kreative Film- oder Theaterprojekte neu kennenzulernen.

Der von den PG-Schülern erstellte Film handelt von Julio, einem aufstrebenden jungen Fußballspieler aus Bolivien, dessen Leben aus den Fugen gerät, als bei ihm eine schwere Krankheit festgestellt wird. Zehn Schüler arbeiteten fast ein halbes Jahr an der Produktion. Das Engagement zahlte sich aus: Sie qualifizierten sich als Landessieger für den Bundesentscheid in Schwerin.

Dort hatten die Schüler Michael Kaspar, Kilian Paul und Luca Wetterau in Begleitung von PG-Schulleiterin Sabine Imlau die Aufgabe, den Film beim Sprachenfest zu vertreten und ihn der Bundesjury zu präsentieren. Nach der großen Eröffnungsfeier in der IHK Schwerin arbeiteten sie eifrig daran, die Präsentation, anspruchsvollerweise in Spanisch, vorzubereiten und einzustudieren.

Am zweiten Tag fand der offizielle Wettbewerb im Gymnasium Fredericianum statt, wo sich die drei Jugendlichen die Präsentationen der Konkurrenz mit anschauen konnten. Nach der Mittagspause wurde es ernst, sie präsentierten den Film der Jury. „Den schwierigsten Teil, das spontane Beantworten von Fragen der Jury auf Spanisch, haben die drei trotz großer Anspannung sehr gut gemeistert“, so Sabine Imlau, die das ganze vor Ort dokumentierte.

Dem hohen Wettbewerbsdruck waren die Schüler aber nicht durchgehend ausgesetzt, sie unternahmen eine Stadtführung, picknickten in den Gärten des Schweriner Schlosses und fuhren mit dem Schiff über den Schweriner See. „Die Stadt hat meine Erwartungen übertroffen. Es war wie eine Reise in die Vergangenheit, ich würde jederzeit wieder hierherkommen“, schwärmte Luca Wetterau.

Weiterer Film möglich

Am letzten Tag wurden dann im Kino Capitol die Preise verliehen. Für einen Platz unter den besten drei reichte es am Ende nicht, doch enttäuscht sein muss niemand, denn die Gruppe konnte nach einer schönen Zeit mit neuen Erfahrungen die Heimreise antreten. Darüber hinaus ist die Sprachreise nach dem Bundesentscheid noch nicht zu Ende. Am 4. Juli dürfen alle zehn Teilnehmer zur Landespreisverleihung nach Karlsruhe. „Dort dürfen wir uns für unsere Arbeit als Gewinner feiern lassen“, betont Michael Kaspar, und Luca Wetterau verspricht: „Über die Monate hinweg sind wir alle eng zusammengewachsen und haben die Sprache Spanisch auf eine ganz neue Art kennengelernt.“ Er könne sich durchaus ein weiteres Filmprojekt vorstellen. Der Gewinn für die Schüler ist als Geldpreis dotiert.