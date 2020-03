PG-Schüler überzeugen Jury

Die beiden Abiturienten des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG), Linus Heine und Mustafa Ören, haben mit ihrem innovativen Projekt „Elektroautos ohne E-Tankstelle“ im Fachbereich Arbeitswelt am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Ulm teilgenommen. Für Linus war es mittlerweile die vierte Teilnahme bei diesem Wettbewerb.

Auch dieses Jahr wurde in der Forscher-AG des PG experimentiert, gemessen, getüftelt und geforscht. Aber wie im richtigen Forscherleben gab es trotz der vielen Mühe und der Leidenschaft bei diversen Projekten Rückschläge, die den Fortgang der Untersuchungen erschwerten. Letztlich war es dann nur eines von vier Forscherteams, das ausreichend auswertbare Ergebnisse gesammelt hatte, um beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Ulm anzutreten. Im Fachbereich Arbeitswelt stellte Linus Heine zusammen mit Mustafa Ören das Projekt „Elektroautos ohne E-Tankstelle“ vor. Ihnen gelang es einen Modellbus so umzubauen, das er auf sich auf einer speziell angefertigten Fahrstrecke mit installierten Induktionsspulen während des Fahrens selbst aufladen konnte. Eine Unterbrechung der Fahrt zur Aufladung war nicht nötig. Und so fuhr der Bus am Ausstellungstag und fuhr und fuhr und fuhr ...

Für die gelungene didaktische Darstellung des Projektes erhielten Linus und Mustafa besonders viel Lob von den Juroren und aus den Händen von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch die Urkunde.