PG-Mädels feiern 50-jähriges Bestehen

Der Spielmannszug des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen: Ein halbes Jahrhundert sind die PG-Mädels bereits Bestandteil des Schützenfests. Pandemiebedingt muss dieses Jubiläum heuer leider entfallen, wird aber sicher im kommenden Jahr gebührend nachgeholt.

Am 30. Juni 1970 spielten bei der Abnahme am Unteren Haberhäusle zwölf Trommlerinnen in schwarzen Schnürstiefeln ihre Märsche. Anette Schiffner schwang als erste Tambourmajorin den Tambourstab für ihre Mitspielerinnen. Alle stammten damals aus der Klassenstufe 7. Drei Jahre später bekamen die Trommlerinnen durch zwölf Pfeiferinnen musikalische Verstärkung – so wurde aus einem Trommlerkorps ein Spielmannszug.

So manche Rahmenbedingungen haben sich in fünf Jahrzehnten verändert. So fand die Abnahme von 1975 bis 2004 auf dem Gigelberg statt. Die Tambourmajorin Samanta Wachniak wirbelte als Erste den Tambourstab 2005 vor dem Publikum auf dem Biberacher Marktplatz. Natürlich wechselt auch jährlich die Tambourmajorin; heuer schwingt Laura Groner den Stab.

Weitaus weniger häufig wechseln die PG-Lehrkräfte, die die Truppe betreuen: Nach Herbert Reichel, Erwin Steidle und Sandra Haag sind nun Melanie Sießegger und Anna Knaier verantwortlich. Sandra Haag äußerte sich zu dieser Aufgabe: „25 Mädels unter einen Hut zu bringen ist nicht immer so ganz einfach. Neben den Formalitäten gehören immer wieder motivierende, aber auch klärende Gespräche dazu. So gilt es den Mittelweg zwischen Spaß, Vergnügen und Eigeninteresse der Mitspielerinnen auf der einen Seite und Pflichtbewusstsein, Teamarbeit und Außendarstellung der ganzen Gruppe auf der anderen Seite zu finden.“ Für die musikalische Ausbildung sind aktuell zuständig Sandra Gut (Trommel) und ehemalige Mitspielerinnen (Pfeife).

Ihre dunkelste Stunde erlebten die PG-Mädels Ende 2011, als ihre vorjährige Tambourmajorin Marina Blättchen tödlich verunglückte. Ihre Freundinnen schrieben in einem ergreifenden Nachruf, wie Marina im Jahr zuvor den Marktplatz mit ihrem Lachen verzaubert habe. Alljährlich an Schützen wurde ihrer seither am Unfallort zusammen mit dem Trommlerkorps des Wieland-Gymnasiums gedacht. Nicht erst seit dieser Zeit ist die Verbindung zu den WG-Trommlern eng und vertraut. So treten die beiden Musikgruppen der städtischen Gymnasien bei den Schützenaktionen der Schulen gemeinsam auf.

Anlässlich der Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Biberach – Valence besuchten die PG-Mädels 2016 Valence und waren beim Festumzug auf den Boulevards der Stadt sowie durch einen Auftritt beim Festabend mit von der Partie. Die PG-Mädels sind in fünfzig Jahren zum integralen Bestandteil des Pestalozzi-Gymnasiums geworden und sind aus Schule und Stadt nicht mehr wegzudenken.