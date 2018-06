PG lädt zum Frühjahrskonzert ein

Das Frühjahrskonzert des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach am Mittwoch 13. Juni, steht unter dem Motto: „As time goes by – 1968, 2018, 2068“. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Gymnasien.Das Orchesterle der Klassen fünf bis sieben unter der Leitung von Gunda Herzog entführt das Publikum unter anderem mit Stücken aus Rimskij-Korsakows „Scheherazade“ in die Märchenwelt von „1001 Nacht“. Der Unterstufenchor, geleitet von Thomas Dilger, singt und spielt den „Urwaldsong“ von Peter Schindler sowie Songs der Beatles zum Leitthema ’68. Die Jazzcombo unter Martin Remke spielt folgende Stücke: „Lover Man“, „Night Train“, „A Night in Tunisia“, „Liberated Brother“, „Cantaloupe Woman“ und „The Jody Grind“. Der Kammerchor (Sabine Wick, Christine Wetzel, Thomas Dilger), in dem sängerisch begabte Schüler besonders gefördert werden, gibt vielfältige Einblicke in die Chorliteratur. So erklingen neben Klassikern aus den 68ern auch das avantgardistische Chorwerk „Die Stubenfliege“. Der Schulchor von Christine Wetzel und Thomas Dilger beschließt den Abend mit unvergessenen Hits wie von den Beach Boys, Queen und einem Medley aus dem Musical „Hair“. Die AG „Lied-Szene“ gestaltet den Rahmen zu diesem Programm. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten. Foto: PG Biberach

