PG ist erfolgreich beim Planspiel Börse

Beim Planspiel Börse 2020 haben drei Schüler-Teams des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) vordere Plätze belegt. Kristóf Hegedüs und Mathis Stützle sicherten sich Platz 3 bei der Depotgesamtwertung. Im Nachhaltigkeitswettbewerb erreichten die Schülerinnen Reyhan Albayrak und Sarah von Heyking Platz 2. Das Team Luca Kaiser und Melissa Friedemann belegte Platz 3, teilt die Schule mit.

Die Preisübergabe erfolgte durch den Schulleiter des PG, Peter Junginger. Dabei erhielten die Siegerteams Preisgelder in Höhe von 100 und 150 Euro sowie Siegerurkunden. Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler hätten sich in einem großen Konkurrenzfeld durchgesetzt. Fast alle „PG-Börsianer“ besuchen den Leistungskurs Wirtschaft der Jahrgangsstufen 11 und 12. Die Ausfahrt der Sieger-Teams nach Stuttgart, inklusive Börsenbesuch, muss ebenso wie die Sieger-Gala coronabedingt entfallen.

Das Planspiel der Sparkassen-Finanzgruppe ist ein Online-Wettbewerb, der Schülern, Studierenden und Börseninteressierten die Möglichkeit bietet, Wissen und praktische Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu sammeln. Mit einem virtuellen Startkapital in Höhe von 50 000 Euro handeln die Teilnehmer zehn Wochen lang mit insgesamt 200 Wertpapieren, hauptsächlich Aktien, aber auch Fonds und festverzinslichen Wertpapieren an sechs Börsenplätzen. Ziel des Spiels ist die Vermehrung des Ausgangskapitals. Abgerechnet wird mit den realen Kursen der jeweiligen Börsenplätze. In der 38. Spielrunde sorgten die Corona-Pandemie und die US-Wahlen für erhebliche Turbulenzen an den Aktienmärkten und stellten die Teilnehmer vor Herausforderungen.

Die Bewertungskategorie „Nachhaltigkeit“ ist dabei eine Besonderheit des Planspiels Börse. Hier sollen zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Handeln gefördert werden, insofern vor allem nachhaltige Geldanlagen punkten. Die ausgewählten Unternehmen müssen Nachhaltigkeits- oder ESG (Environmental, Social, Governance)-Kriterien erfüllen, die zu verantwortungsvollem Handeln in den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Gesellschaft verpflichten.