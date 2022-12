PG für Präventionsarbeit ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Landratsamt Biberach hat das Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) gleich doppelt ausgezeichnet. Einen Stern aus dem Programm „Sterne für Schulen“ erhielt die Schule als Anerkennung für ihr Konzept zur Förderung der Medienkompetenz, einen zweiten für ihre Arbeit zur Gewaltprävention.

Beide Konzepte eint der Ansatz, dass sowohl Schulung der Medienkompetenz als auch Gewaltprävention an verschiedenen Stellen fest in den Unterricht integriert sind. In allen Klassenstufen der Mittelstufe finden etwa verschiedene Veranstaltungen zum Thema Gewaltprävention statt. Als externer Partner wird die Schule dabei unter anderem von der Polizei unterstützt, die regelmäßig Klassen zur Präventionsarbeit im Unterricht besucht. Eine wichtige Rolle übernehmen im Bereich Prävention und digitale Medienkompetenz auch die MAUS-Agenten („Medienagenten für die Unterstufe“). Dabei handelt es sich um Schüler höherer Klassen der Schule, die ehrenamtlich Jüngere beim verantwortungsbewussten und kompetentem Umgang mit Medien unterstützen und neben den Lehrerinnen und Lehrern als Ansprechpartner für Fragen dieser Schüler bereitstehen. Die Agenten werden dazu durch das Kreismedienzentrum entsprechend fortgebildet.