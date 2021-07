PG-Fünftklässler gewinnen Preisgeld

Im Rahmen des Präventionswettbewerbs „Be smart, don’t start“ hat die Klasse 5c des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums (PG) mit ihrer Klassenlehrerin Alexandra Wind während des Deutschunterrichts am gesonderten Kreativwettbewerb teilgenommen und ein Preisgeld von 500 Euro gewonnen. Insgesamt zehn Klassen wurden in Baden-Württemberg für ihr Kreativprojekt mit Preisgeld belohnt, die Schüler der Klasse 5c waren die Jüngsten unter den Gewinnern.

Die Klasse erstellte ein Drehbuch zum Thema Rauchen und Umweltschäden. Eigentlich hätte die Klasse dieses Drehbuch gern noch verfilmt, aber wegen des Homeschoolings war dies noch nicht umzusetzen. Das Drehbuch selbst wurde im Onlineunterricht des Homeschoolings verfasst. Die Schüler berichten: „Wir haben die Klasse in zwei Teams aufgeteilt. Team A hat die Recherchearbeit zu den Fakten geleistet. Dabei haben wir viele Fragen beantwortet, zum Beispiel: Was findet man in Zigarettenstummeln? Was davon ist gefährlich für den Boden und das Wasser? Können Zigaretten/deren Reste auch gefährlich für Tiere werden? Wie viele Kippen landen täglich/jährlich am Wegesrand….?"

Team B überlegte sich einen Handlungsstrang und schrieb dann arbeitsteilig die einzelnen Szenen. Heraus kam dabei eine Art „Checker Tobi"-Film, der in einer Geschichte erzählt, dass Rauchen nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt ist. Dabei versuchen Kinder die älteren Jugendlichen des PG zu überzeugen, dass auch sie mit dem Rauchen aufhören sollen.

Das Drehbuch beziehungsweise der Film haben ein Happy End: In der letzten Szene stehen die Jugendlichen vor der Schule und rauchen. Die Kinder bieten alle Argumente auf, um die älteren Schüler zu überzeugen, dass Rauchen auch der Umwelt schadet – letztlich erfolgreich: In der letzten Szene sieht man, dass die Jugendlichen auf Chips umgestiegen sind.

Dass die Klasse beim Kreativwettbewerb ein so hohes Preisgeld gewonnen hat, war für die Klasse und deren Klassenlehrerin eine Riesenüberraschung. Das Geld wandert nun in die Klassenkasse.