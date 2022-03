PG erhält Auszeichnung für Präventionskonzept

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit kurzem darf sich das Biberacher Pestalozzi-Gymnasium (PG) als „s.s.W.-Schule“ bezeichnen. Damit zeichnet das Land Baden-Württemberg Schulen aus, die nach dem „stark.stärker.WIR“-Präventionskonzept des Landes arbeiten.

Der PG-Schulleiter Peter Junginger, die Präventionslehrerin Susanne Bloching, der Schulsozialarbeiter Markus Knoch sowie die Schülersprecher Kilian Thoma und Luis Arnhold haben nun die entsprechende Urkunde in Empfang genommen. „stark.stärker.WIR.“ beinhaltet die Bereiche Gewaltprävention, Gesundheitsförderung und Suchtprävention. Ziele sind dabei, Schule als einen Raum, in dem die Würde und die Gesundheit jedes Einzelnen geachtet wird, zu gestalten. Schüler sollen sich sicher fühlen, ihre Konfliktlösungskompetenz soll gestärkt werden. Ebenso sollen sie über gute Voraussetzungen zur Lebensbewältigung und -entfaltung verfügen sowie in ihrer Persönlichkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Schließlich erfolgt die Präventionsarbeit am PG nachhaltig, zielgerichtet und systematisch.