PG begrüßt das neue Jahr

Das Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) hat das neue Jahr mit einem Neujahrsempfang begrüßt – heuer zum fünften Mal bereits. Eine kleine Auswahl aus dem Angebot des sogenannten EVA-Bereichs (eigenverantwortliches Arbeiten) wurde dabei in der voll besetzten Aula der Schulgemeinschaft präsentiert.

Den Beginn machte das Klassenorchester der 9a unter Leitung von Petra Schneider. Dabei kamen unter anderem die vom PG-Förderverein finanzierten Keyboards zum Einsatz. Nach der Begrüßung durch die PG-Schulleiterin Sabine Imlau führte die Abteilungsleiterin Karin Ilg durch das Programm. Die „English-is-fun“-AG der Fünft- und Sechstklässler prüfte ab, wie gut sich die Schülerinnen in London auskennen und konnte mit dem Ergebnis rundum zufrieden sein. Spanischschülerinnen der Klassen 10/11 fragten in einem Kurzfilm nach dem Sinn des Lebens und erhielten erstaunliche Antworten. Bewegt ging es anschließend bei der Tanz-AG der Unterstufe, geleitet von den Schülerinnen Mona Branz, Isabell Bürgin und Sarah Stuprich, zu. Einblicke in den Englischunterricht gewährte die Klasse 5 von Thomas Büttner, als die Schüler in coolem Outfit die Bühne betraten. Einen etwas seriöseren Akzent setzte dann ein PG-Streichquartett, das Haydn zum Vortrag brachte, bevor Sportlerinnen der fünften Klasse dem Publikum Robe Skipping (Seilspringen) näherbrachten. Als eines der Gymnasien, das am landesweiten Tabletversuch teilnimmt, lag den Lehrern Michael Frömmer und Peter Sießegger daran, den Eltern und Schülern eine Einsatzmöglichkeit des I-Pads zu vermitteln. Den Schlusspunkt setzte ein Musicalprojekt der Unterstufe; als Appetizer sangen und spielten die PG-ler zum Reinhard-Mey-Song „Der Mörder ist immer der Gärtner“ pantomimisch einige Szenen. Die begeisterten Zuhörer ließen den Abend gesellig ausklingen.