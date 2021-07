PG-Abiturienten schließen mit 2,0 ab

Die Abiturienten des Jahrgangs 2021 des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben aus den Händen des PG-Schulleiters Peter Junginger und seines Stellvertreters Christoph Götz ihre Abiturzeugnisse erhalten.

Statt eines Abiballs in der Gigelberghalle war die Zeugnisübergabe pandemiebedingt in die PG-Sporthalle verlegt worden. Nach der 3-G-Kontrolle fanden die 81 Abiturientinnen und Abiturienten samt Angehörigen und Lehrerinnen und Lehrern Einlass.

In seiner Rede hob Schulleiter Junginger die besonderen Umstände des Abiturs hervor: Die Heranwachsenden hätten der Pandemie zum Trotz deren Herausforderungen ganz toll gemeistert. Ein außerordentlicher Durchschnitt am PG mit 2,0 und Johanna Brückners Traumnote 1,0 seien der Lohn der Mühen gewesen.

Junginger stellte den Abschied vom PG-Abiturjahrgang 2021 in den Kontext großer Abschiede des Jahres: Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel verlasse auch Bundestrainer Joachim Löw die große Bühne. Mit dem leider viel zu früh verstorbenen Moderator Roger Willemsen beschloss Peter Junginger seine Rede: „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten.“

Die musikalische Gestaltung lag in den Händen der Abiband und zweier Solistinnen (Franziska Kibler und Sarah Becherle). Grußworte sprachen Dagmar Hobson für den Elternbeirat, Claudia Orb für den Förderverein, der Zonta-Club Oberschwaben und die Stufensprecher der Abiturienten bei.

Die Abiturienten:

Biberach: Reyhan Betül Albayrak, Nina Borges, Franka Engelhart, Frederike Fäth, Annika Gerster, Leonie Graf, Laura Groner, David Groß, Jana Haag, Lenny Herrmann, Angelina Huck, Atif Emin Kavak, Leonie Kuhn, Nina Müller, Angelika Müller, Alperen Nalbantoglu, Luisa Pieper, Amelie Rahm, Aurora Rexhepi, Anita Rupcic, Jacob Thoma, Sarah von Heyking, Anne-Sophie Zimmermann; Mettenberg: Johanna Brückner; Rißegg: Julia Göbel; Alleshausen: Katrin Dangel; Attenweiler: Jakob Kulinna, Klara Kulinna, Annika Ludwig, Rafael Neher, Anna Schilling; Oggelsbeuren: Lukas Aßfalg; Rupertshofen: Mario Haag; Bad Schussenried: David Braun, Paul Britsch, Theresa Glaner, Tobias Ott; Bad Schussenried-Steinhausen: Daniel Schmid , Jakob Schmid, Max Weggenmann; Betzenweiler: Paul Rother; Hochdorf: Lukas Krattenmacher, Jonathan Schmid; Schweinhausen: Wiebke Borta; Unteressendorf: Franziska Kibler; Ingoldingen: Elias Härle, Ronja Mayer; Muttensweiler: Luisa Bader; Winterstettendorf: Markus Bleyer, Annika Maucher; Winterstettenstadt: Elias Auer; Baustetten: Nadja Falke; Äpfingen: Sina Doreen Burkhardt, Silvia Haller, Ricardo Jerg, Felix Langer; Baltringen: Philipp Lutz, Carola Maria Schmid; Mittelbiberach: Eleonora Abel, Annika Hobson, Elena Rist, Julia Sophie Robert, Chiara von Heyking; Moosburg: Amy Bocksch; Oggelshausen: Elin Reisch, Emily Reisch, Alex Waidmann; Schemmerhofen: Leonie Gantner; Ingerkingen: Alexandra Scheifele, Emily Wahner, Ina Zell; Schemmerberg: Lara Scheffold, Helen Wagner; Tiefenbach: Melissa Friedemann, Luca Kaiser, Leon Winkler; Ummendorf: Marvin Merker, Alexander Orend, André Schwarz; Warthausen: Hanna Beckert; Birkenhard: Noah Schefold.

Die Preisträger

Scheffelpreis: Ronja Mayer; Ferry-Porsche-Preis: Lara Scheffold; Paul-Schempp-Preis für ev. Religion: Sarah von Heyking; Bischof-Sproll-Preis (kath. Religion): Franka Engelhart; Preis des PG-Fördervereins für besondere Leistungen im Fach Musik: Franziska Kibler; Preis des PG-Fördervereins für besonderes politisches Engagement: Anne-Sophie Zimmerman; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Geschichte: Annika Hobson, für Gemeinschaftskunde: Anne-Sophie Zimmermann; Französisch-Preis der Stadt Biberach: Theresa Glaner, Annika Hobson und Luisa Pieper; „Naturwissenschaft und Technik“ der IHK Ulm: Johanna Brückner; Deutsche Physikalische Gesellschaft: Lara Scheffold, Ina Zell, Jacob Thoma, Daniel Schmid, Amelie Rahm und Rafael Neher; Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Johanna Brückner und Julia Robert; Gesellschaft Deutscher Chemiker: Johanna Brückner; Schulpreis “Ökonomie“ von Südwestmetall: David Braun; Musikpreis des Zonta Clubs Oberschwaben: Franziska Kibler

SMV: Sina Burkhardt, Franka Engelhart, Laura Groner, Angelina Huck, Franziska Kibler; Theater: Annika Hobson, Alexander Orend, André Schwarz; Musik (Band): Leon Winkler; Musik (Chor): Annika Hobson, Sarah von Heyking, Franzsika Kibler, Annika Ludwig, Amelie Rahm, Lara Scheffold, Carola Schmid; Sanitätsdienst: Eleonora Abel, Sarah von Heyking, Annika Hobson, Amelie Rahm; Hilde-Frey-Stadtschulpreis: Johanna Brückner; Studienstiftung des Deutschen Volkes: Johanna Brückner und Sarah von Heyking.