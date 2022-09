Pflegende Angehörige mit Politikern im Gespräch

Interessierte pflegende Angehörige aus der Region sind am Mittwoch, 5. Oktober, von 15 bis 17 Uhr eingeladen, mit Politkern aus den Landkreisen, Land und Bund im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Straße 18 in Biberach, zum Thema „Pflegenotstand zu Hause während und nach Corona“ zu sprechen. Das kündigt die Caritas Biberach-Saulgau an.

Seit mehr als 30 Jahren bieten Diakonie und Caritas in Gesprächskreisen für pflegende Angehörige einen Raum zum Austausch und Kraft schöpfen. Pflegende Angehörige, die um eine ihnen anvertraute Person Sorge tragen, haben an diesem Nachmittag die Gelegenheit, mit Politikern über ihre Erfahrungen zu sprechen und vielleicht auch Ideen einzubringen, wie ihre Situation verbessert werden kann. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.

Zur Organisation von Kaffee und Kuchen oder Mitfahrgelegenheiten ist eine Anmeldung bis 30. September erforderlich bei Daniela Wiedemann von der Caritas, Telefon 07351/8095190, E-Mail hia@caritas-biberach-saulgau.de oder Karl-Heinrich Gils von der Diakonie, Telefon 07351/150250, E-Mail gils@diakonie-biberach.de melden.