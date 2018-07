Pflegemodell erhält Geld vom Land

Ein Angebot der Biberacher Sozialgenossenschaft ist eines von 20 Pflegemodellen, das vom Land Baden-Württemberg Geld erhält. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Biberach, Thomas Dörflinger, mitteilt, wird die Sozialgenossenschaft für das Projekt „Zu Hause alt werden“ mit insgesamt 47 305 Euro bedacht.

In diesem Jahr ist das Programm mit 3,5 Millionen Euro Förderung ausgestattet. „Unser Augenmerk bei der Pflege lag schon immer darauf, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können“, so Dörflinger. Dabei sei es wichtig, die pflegenden Angehörigen bestmöglich zu unterstützen. Denn etwa 60 Prozent aller Pflegebedürftigen würden zu Hause von ihren Familienangehörigen betreut: „Das Landesförderprogramm unterstützt diese wertvolle Arbeit.“

Seit 2013 besteht das Programm und fördert vorbildgebende Pflege- und Versorgungsmodelle, die Leuchtturmcharakter für die Pflegelandschaft im Südwesten haben. Ziel ist es, vorhandene Angebote vor Ort besser zu vernetzen, Pflege-WGs aufzubauen und die Schaffung von neuen Tages-, Nacht- sowie Kurzzeitpflegeplätzen auch im ländlichen Raum zu unterstützen. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Förderrunde liegt auf Projekten, durch die pflegende Angehörige entlastet werden.