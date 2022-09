Pflanzenbörse auf dem Biberacher Viehmarktplatz

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND) veranstaltet am Samstag, 17. September, 9 bis 13 Uhr, eine Planzenbörse auf dem Biberacher Viehmarktplatz. Pflanzen können erworben oder getauscht werden, teilt der BUND. mit. Neben alten Bauerngartenstauden wie Rittersporn und Junkerlilien findet man auch selbst geflochtene Türkränze und andere Herbstdekos. Nicht nur Pflanzen, auch alles andere zum Thema Garten kann mitgebracht oder erstanden werden: gebrauchte Gartengeräte, Gartenzeitschriften, Gartenbücher, Obst, Gemüse oder Sämereien. Wer will, kann auch als Aussteller mitmachen; getauscht, verschenkt oder verkauft werden darf alles, was aus dem eigenen Garten kommt. Wer als Aussteller mitmachen will, meldet sich beim BUND an; Standgebühren werden nicht erhoben.

Weitere Pflanzenbörsen: 1. Okober, 9.30 bis 12 Uhr in Riedlingen vor der Stadthalle, 8. Oktober, 9.30 bis 11.30 Uhr in Schwendi auf dem Edeka-Parkplatz.