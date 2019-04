Pflanzenbörse lockt auf Viehmarktplatz

Eine Vielfalt an Pflanzen kann auch in diesem Frühjahr am Samstag, 27. April, von 9 bis 13 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Biberach für wenig Geld erworben oder getauscht werden.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Biberach organisiert die Pflanzenbörse, auf der sich beispielsweise alte Bauerngarten-Stauden wie Jakobsleiter, Ehrenpreis, Rittersporn, Junkerlilie, Steinsame, Mädchenauge oder Mutterkraut finden lassen. Jeder darf seine überschüssigen Pflanzen, das was im eigenen Garten einfach zu groß oder zu viel geworden ist, anbieten.

Ein besonderer Vorteil der dort angebotenen Pflanzen ist laut Mitteilung ihre Regionalität. Was hier angebaut und gewachsen ist, sei an die hiesigen klimatischen Bedingungen weitestgehend angepasst und habe damit eine weit größere Robustheit in Langlebigkeit und gegenüber Krankheiten sowie Schädlingen.

Zur Erhaltung und Bewahrung der Kulturpflanzenvielfalt werden in diesem Frühjahr wieder historische, samenfeste und in der Region gezogene Tomatenpflanzen angeboten, sowie Paprika-, Peperoni- und einige andere Gemüsepflanzen sowie Kräuter. Auch können Gartengeräte, Fachbücher ihre Besitzer wechseln.