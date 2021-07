Pfitz gewinnt souverän in Ulm

Zum siebten Mal hat die Triathlonabteilung des SSV Ulm 1846 den Mini-Spatzen-Triathlon ausgerichtet. Bei dem Swim & Run-Wettkampf gingen mehr als 100 Athleten in verschiedenen Altersklassen (Schüler C bis Jugend B) an den Start . Die TG Biberach war mit Leni Preißing, Julian Lehman (Schüler B), Paula Preißing, Yannik Streißle und Antonia Pfitz (Jugend B) vertreten.

Allen voran überzeugte Antonia Pfitz, die den Wettkampf über 400 Meter Schwimmen und 2000 Meter Laufen in 14:23 Minuten souverän gewann. Auch Yannik Streißle kämpfte nach TG-Angaben bis zum Schluss und erreichte trotz Seitenstechens den zweiten Platz.

Julian Lehmann absolvierte seinen ersten Swim & Run und sicherte sich Rang drei. Der sechste Platz von Paula Preißing und der zehnte Rang von Leni Preißing rundeten die guten Ergebnisse der TG ab.