Pfingstzeltlager von TG und Turngau soll stattfinden

Nachdem das Jugendzeltlager der TG Biberach und des Turngau Oberschwaben 2020 abgesagt werden musste, soll es 2021 unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln stattfinden. Dies teilen die Organisatoren in einer Presseinfo mit.

Bedingt durch Corona steht auch die Jugendarbeit momentan vor der Situation, dass nur schwer Pläne gemacht werden können. Niemand kann vorhersehen, wie die Situation in den Pfingstferien sein wird. Weil dem gesamten Zeltlagerteam die Freizeit sehr am Herzen liegt, möchten alle Beteiligten gerne wieder ein Zeltlagerangebot für Kinder auf die Beine stellen. Dabei steht aber der Gesundheitsschutz immer an erster Stelle. Es wurde ein umfassendes Hygienekonzept mit Gruppentrennung, durchdachten Abstandsregeln und weiteren Maßnahmen erarbeitet. Dieses Konzept wird in Abhängigkeit von den sich verändernden Vorgaben angepasst.

Das Zeltlager steht 2021 erneut unter dem Motto „Märchencamp im Zauberwald“. In diesem Jahr soll es in der zweiten Woche der Pfingstferien, von Montag, 31. Mai, bis Freitag, 4. Juni, auf dem Freizeitgelände Hohes Haus zwischen Bergerhausen und Winterreute stattfinden. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Das Programm besteht aus Spiel, Spaß, Sport, Wasserschlacht, Bastel- und Projektangeboten sowie klassischen Zeltlageraktivitäten wie Lagerfeuer, Nachtwanderung und Geländespiel.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 80 Europro Person – Biberacher Kinder bezahlen aufgrund eines Zuschusses der Stadt Biberach nur 60 Euro Die Kinder schlafen in Gruppen in Zelten und werden rund um die Uhr von einem ehrenamtlichen Team betreut, bekocht und mit allerlei Aktivitäten beschäftigt. Die Verpflegung ist im Zeltlagerprogramm inbegriffen.

Die Lagerleitung versichert allen Eltern und Kindern, dass die Entwicklung der Pandemie genau beobachtet und verantwortungsvoll darauf reagieren wird. Ja nach Situation werden die Abläufe angepasst, um den Gesundheitsschutz umzusetzen und trotzdem das Beste für alle aus der Situation zu machen. Eltern, die ihre Kinder zur Freizeit anmelden, werden regelmäßig über den aktuellen Stand informiert, Fragen beantwortet die Lagerleitung jederzeit.

Auch bei den Betreuern gibt es wieder Unterstützungsbedarf. Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und Lust an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, ist im Team herzlich willkommen.