Pferdezuchtverein Biberach verstärkt Jugendarbeit

auch im Jahr 2022 stand die Generalversammlung immer noch unter Corona-Einfluss: Keine Sitzung im Frühjahr, sondern im Herbst. Die Vorstellung des neuen Regionalsprechers Ralf Pawlowski war ein Weckruf, denn auch die Dachorganisation, der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg sorgt sich um den Züchter-Nachwuchs. Grund genug für den 1. Vorsitzenden des PZV Biberach Bruno Hummler den vom Verband neu ausgelobten Kids Cup schon in diesem Jahr nach Biberach zu holen. In Kooperation mit der Reitervereinigung Biberach wurde diese spezielle Prüfung beim diesjährigen Reitturnier der Reitervereinigung in Biberach angeboten.

In seiner Eröffnungsrede berichtete Bruno Hummler, dass sich die Mitgliederzahl mit derzeit 88 Mitgliedern und 95 eingetragenen Stuten leicht erhöht hat. Auch die Bedeckungszahlen auf der Servicestation in Biberach sind deutlich gestiegen. Für die Decksaison 2023 wünscht man sich in Biberach neben der guten Ausstattung der Station mit Springhengsten einen attraktiven Hengst für den Dressursport. Ein herzliches Dankeschön sprach er der Servicestellenleiterin Melanie Lott vom Haupt- und Landgestüt Marbach aus, den beiden Tierärzten Franz Depfenhardt und Dr. Klaus Banzhaf und der ersten Vorsitzenden der Reitervereinigung Biberach Michaela v. Langsdorff für die gute Zusammenarbeit. Nach dem Kassenbericht übernahm Ralf Pawlowski die Entlastung, die von den Mitgliedern einstimmig erfolgte. Einigkeit herrschte auch bei den Wahlen. Einstimmig erfolgte die Wiederwahl von Bruno Hummler zum ersten Vorsitzenden, ebenso die Wahl der Ausschussmitglieder Margarete Häfele, Karl Müller und Gerhard Bretzel.

Die Jugendwartin des Vereins Stefanie Ehrle warb für den Jungzüchternachwuchs. Immer wieder werden von Verbandsseite Schnupperwochenenden angeboten, eine gute Gelegenheit für Kinder und junge Erwachsene von 10 bis 25 Jahren, sich das vielfältige Programm, das von der professionellen Vorstellung über die fachmännischen Beurteilung von Pferden reicht, einmal anzusehen.

Wertvolle Sach- und Ehrenpreise gab es für die erfolgreichen Züchter des Vereins. So stellte die Zuchtgemeinschaft Thomas und Robert Kern aus Bellamont zwei mit „Gold“ ausgezeichnete Fohlen, bei den Kaltblütern kann die Zuchtgemeinschaft Margarete und Clemes Häfele mit „Elouise“ von Maximus einmal mehr eine Staatsprämienstute ihr eigen nennen.