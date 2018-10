Pfeffermühle reicht Django Asül zur Selbstverteidigung

Mit seinem Programm „Letzte Patrone“ ist der bayerische Kabarettist Django Asül am Sonntag zu Gast in der Stadthalle gewesen. Er scherzte über seine dramatischsten Erlebnisse als Gründer einer Bürgerwehr, diverse Matheschwierigeiten und dem abgrundtiefen Hass auf Lehrer, die während Klassenarbeiten Trennwände aufstellen. Der Autotyp SUV bekam sein Fett ebenso ab wie Fußballmanager und die Befürworter der Elektroautos – der Kabarettist ließ Dampf ab, brachte sein Publikum zum Lachen und nippte währenddessen genüsslich an einem Bier.

Django Asül erzählte auf der Bühne, dass er in einer Bürgerwehr tätig sei. Kampfhunde brauchte er hierbei allerdings nicht – schließlich lief ihm das kleine Nachbarskätzchen gelegentlich nach, wenn er durch die Straßen der Stadt zog. Und obwohl er es als schlichtweg überflüssig empfand, einen Deodorant zu benutzen, legte er sich nicht nur ein Pfefferspray, sondern sogar eine Pfeffermühle zu – sicher ist sicher. Die Motivation als Mitglied bei der Bürgerwehr griff jedoch nicht über, sodass er begann, die Schule zu lieben oder wenigstens ernstzunehmen. Denn das Abitur machte er nur, weil er zu dieser Zeit ohnehin die Schulbank drücken und das Gymnasium besuchen musste.

Über die Stadt Biberach hatte der Kabarettist sich vor seinem Auftritt bestens informiert, wusste, wann die Kelten und Römer gelebt hatten und zu welcher Zeit die Schweden ihr Unwesen trieben. Auf diese Weise konnte Asül seinen Zuschauern nun endlich erklären, weshalb es in Biberach keinen Ikea gibt.

Auf Autos war Asül nicht sonderlich gut zu sprechen – weder auf die Geländelimousinen, SUV genannt, noch auf die vermeindlichen „Autos der Zukunft“, die Elektroautos. Große Autos bieten ein höheres Sicherheitsgefühl? Da konnte der Komiker nur den Kopf schütteln, denn für seine Sicherheit sorgte ja bekanntlich die Pfeffermühle. Auf Elektroautos war Asül ebenfalls nicht sonderlich gut zu sprechen – nicht nur, weil sie mit dreckigem Kohlenstrom fahren, was immens viel CO2 erzeugt, sondern auch aufgrund der langen Ladezeit. „Ich brauche eine Woche Urlaub“, witzelte Asül an dieser Stelle des Kabaretts. „Mein Elektroauto muss laden.“

Natürlich kam auch die jetzige Flüchtlingssituation zur Sprache, an dieser Stelle verwies der Kabarettist auf einen Freund am Stammtisch und dessen Problem mit Schnitzeln und den Kängurus in Australien – grundsätzlich habe er nichts gegen Flüchtlinge oder Schnitzel. „Außer, es sind zu viele, verstehet se?“ Und auch die Nachrichten über den Fußballmanager, der Papiere entweder las und nicht unterschrieb oder unterschrieb und nicht las, waren dem Kabarettist nicht entgangen, sodass er auf der Bühne viele Möglichkeiten hatte, seinen Schabernack zu treiben.

Dank Asüls Ausdrucksweise, vor allem aber seiner starken und übertriebenen Mimik und Gestik wurden seine Witze direkt noch komischer. Seine Zuschauer amüsierten sich köstlich und lachten schallend über seine Witze.