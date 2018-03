Pfarrer Kaspar Baumgärtner verlässt Biberach

Der katholische Pfarrer Kaspar Baumgärtner wird die Seelsorgeeinheit Biberach-Stadt zum 1. März verlassen. Dies wurde am Sonntag in allen Gottesdiensten in Biberach offiziell verkündet. Pfarrer Baumgärtner hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen Bischof Gebhard Fürst den Verzicht auf die Pfarreien der Seelsorgeeinheit Biberach-Stadt angeboten. Seit 2010 ist er dort Pfarrer. Der Bischof hat den Verzicht angenommen und Pfarrer Baumgärtner ab 1. März aus gesundheitlichen Gründen vom Dienst freigestellt. Außerdem hat Pfarrer Baumgärtner zum 1. Juli bei Bischof Fürst die Versetzung in den Ruhestand beantragt.

Zum 1. März wird Pfarrer Paul Odoeme zum Administrator der Seelsorgeeinheit ernannt. In der Zeit der Vakanz wird die Seelsorgeeinheit priesterliche Unterstützung durch den ugandischen Pfarrvikar Joseph Mujuni erhalten, der, bevor er vor drei Jahren in die Diözese Rottenburg-Stuttgart kam, zehn Jahre in Österreich wirkte und somit viele Erfahrungen nach Biberach mitbringt. Die vakante Pfarrstelle der Seelsorgeeinheit Biberach wird bei der nächsten Ausschreibung Mitte April im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben werden.