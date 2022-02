Pfadfinder freuen sich auf Funkenfeuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG Biberach werden in diesem Jahr wieder ein Funkenfeuer abbrennen. Jedes Jahr am ersten Sonntag der Fastenzeit findet die Veranstaltung in Hagenbuch statt. Bei Einbruch der Dunkelheit entzünden die Pfadfinder das Feuer. Damit treiben sie traditionell den Winter aus. Dieses Jahr wird es am 6. März soweit sein. Die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten das Feuer bereits seit Anfang Januar vor: Sie bauen das Gerüst, sammeln Holz im Wald und gestalten das Kreuz, an dem eine Figur, die den Winter symbolisiert, verbrannt werden wird. Am Tag vor dem Abbrennen des Funkenfeuers schichten sie das Holz zu einem bis zu sechs Meter hohen Turm. Auch Christbäume, die die Feuerwehr Biberach eingesammelt hat, bauen sie ein.„Wir freuen uns wirklich, dieses Jahr wieder einen Funken machen zu können“, sagt Vorstand Tobias Nunnenmacher. Im vergangenen Jahr musste er leider aufgrund der Pandemie ausfallen. Umso mehr schätzen es die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die Tradition wieder aufleben lassen zu können – wenn auch unter den geltenden Corona-Regelungen.

Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben eingeschränkt. Die DPSG versucht dennoch, den Mitgliedern so viel wie möglich zu bieten. „Uns war wichtig, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu halten“, sagt Vorstand Tobias Scheit. Im Jahr 2020 haben sie schnell auf digitale Gruppenstunden umgestellt. Seit dem vergangenen Frühjahr treffen sie sich in den Stufen nun wieder im Gemeindehaus Birkendorf, im Weißen Turm und draußen. Sie spielen, basteln und überlegen sich gemeinsame Aktionen. Dafür bildet die DPSG derzeit weitere zehn Jugendleiterinnen und -leiter aus. Im Sommer soll auch wieder das alljährliche Zeltlager stattfinden. Dabei verbringen rund 40 Pfadinderinnen und Pfadfinder zehn Tage in Primisweiler bei Wangen.

Die Stufen treffen sich zu ihren Gruppenstunden zu folgenden Zeiten:

Wölflinge (7-10 Jahre): Donnerstag, 18-19:30 Uhr.

Jungpfadfinder (11-13 Jahre): Montag, 18-19:30 Uhr.

Pfadfinder (14-16 Jahre): Freitag, 16:30-18 Uhr.

Rover (16-21 Jahre): Freitag, 18:30-20 Uhr.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit circa 95 000 Mitgliedern einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. Der Stamm Weiße Rose in Biberach ist seit 90 Jahren tätig. Mehr Infos zur DPSG: www.dpsg-biberach.de.